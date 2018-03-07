На следующей неделе Могерини прилетит в Украину

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и по вопросам политики безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини посетит Украину с рабочим визитом 11-12 марта. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине в Facebook.

Могерини встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкин и главой МинВОТ Вадимом Чернышом.

"Визит будет проходить в важный момент внедрения определяющих реформ в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и в очередной раз подтвердит долговременную и решительную поддержку украинского народа и его стремления к развитию сильной Украины", - говорится в сообщении.

Также Могерини обсудит ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом, представителем ОБСЕ на переговорах в Минске Мартином Сайдиком и главой делегации Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом.

Кроме того, глава европейской дипломатии выступит перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и встретится с представителями общественных организаций и сотрудниками Консультационного миссии ЕС и представительства ЕС в Украине.

Напомним, что в последний раз Федерика Могерини посещала Украину в 2015 году. Она провела встречу с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым и подтвердила, что ЕС не признает аннексию Крыма.