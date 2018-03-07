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Журналисты рассказали, как российские спецслужбы вербуют украинцев

Журналисты рассказали, как российские спецслужбы вербуют украинцев
Фото: bravestvolunteers.com

Наиболее интересными для вражеских шпионов являются люди, имеющие доступ к информации с ограниченным доступом

07.03.18 268
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Журналисты выяснили, к каким методам прибегают российские спецслужбы для вербовки украинцев, как понять, что человек является объектом внимания иностранной разведки, и что нужно делать, чтобы этого избежать. 

Об этом рассказывается в материале "Украинской правды". 

По словам собеседников УП в спецслужбах, по классике, вы никогда не поймете, что вас будут вербовать. Неподготовленному человеку трудно углядеть в новом знакомом сотрудника спецслужбы. Вербовать могут и нештатные агенты. "Охотиться" на украинцев могут и ранее завербованные граждане Украины, которые получили задание достать нужную информацию, или получить "своего человека" в определенных кругах. 

Наиболее интересными для российских спецслужб являются люди, имеющие доступ к информации с ограниченным доступом. Это – военные, сотрудники спецслужб, работники правоохранительных органов, люди приближенные к лицам, которые принимают решения, сотрудники министерств, дипломаты в посольствах, иногда журналисты. Вербовка может происходить как на территории Украины, так и в России или на территории третьих стран. 

В теории – это длительный процесс, который происходит по определенным отработанным алгоритмом. Сначала определяют личность, которая может иметь доступ к интересной для вербовщиков информации. Собирают все сведения о ее жизни: привычки, круг общения, интересы, проблемы, отношения в семье, ищут возможный компромат, или создают основания для того, чтобы этот компромат появился.

После этого с "объектом" налаживают непосредственный контакт. Незначительное ДТП, кошелек, который падает под ноги "объекта", разговор в спортзале, ухаживания в кафе, или даже в очереди в супермаркете. Это все как бы случайные, а на самом деле – тщательно подготовленные знакомства. Лучшим вариантом, по словам собеседников УП в спецслужбах, когда вербовщика с "объектом" знакомит общий товарищ. Вербовка может состояться сразу после знакомства, однако чаще заводят долгую дружбу, а уже потом "открываются". Иногда речь может идти и о любовных отношениях. 

В процессе "дружбы" вербовщик может предложить "объекту" решить его бытовые проблемы, одолжить деньги, помочь с лечением, посодействовать в карьерном росте. По учебникам времен КГБ, во время вербовки, "объект" должен письменно согласиться работать на спецслужбы – подписать так называемое "агентурное соглашение". Однако, можно обойтись и без этого. "Агентурное соглашение" может ничего не стоить с юридической точки зрения, но психологически будет держать "объект" на "крючке" всю жизнь.

Когда "объект" соглашается, ему дают простое задание, о выполнении которого нужно доложить. Кроме того, с ним должен встретиться руководитель оперативного сотрудника спецслужбы, который должен проверить, действительно ли новоиспеченный агент согласился на сотрудничество и не пойдет он к спецслужб собственной страны. В спецслужбах заводятся две папки: "личное дело" о агенте, в которой и лежат все материалы о нем, в том числе агентурное согласие. Вторая папка – это "агентурное дело", в которое составляют сообщения от новоиспеченного агента. Российские спецслужбы имеют значительный опыт вербовочной работы, которая оттачивалась еще во времена "холодной войны". Понятно, что с тех пор их сеть никуда не исчезла и в Украине. 

Напомним, 17 ноября прошлого года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. 

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

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