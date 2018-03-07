Депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться

Депутат Житомирского областного совета пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из карабина.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

"7 марта утром от медиков поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением жителя г. Коростеня, 1976 г.р. Мужчину "скорая" забрала с места жительства. В ходе наших первоочередных мероприятий установлено, что раненый этим же утром позвонил матери и сообщил о намерении совершить самоубийство. Сейчас медики пытаются спасти жизнь мужчины, который, как выяснилось, является депутатом областного совета. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия и возможные версии", - написал в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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По данным полиции, 42-летнего мужчину доставили в одну из больниц области с огнестрельным ранением грудной клетки. Предварительно, мужчина стрелял в себя из собственного зарегистрированного карабина.

Напомним, за содействие суициду в Украине могут посадить на три года.