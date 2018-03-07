Полиция разоблачила псевдоблаготворителей, которые присвоили 7 млн грн

В полтавской области полиция разоблачила мошенников, которые под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО, лечения детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения, присвоили свыше 7 млн грн.

По данным правоохранителей, начиная с 2012 года, псевдоблаготворители обманули более полутысячи предпринимателей из разных областей Украины.

"Полицейские установили, что сообщники выбирали жертву и сначала присылали на официальный ящик электронное письмо фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц. После письма был телефонный звонок псевдосоветника или представителя председателя областной государственной администрации или его заместителя", - говорится в сообщении.

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Таким образом мошенники втирались в доверие и вытягивали день из предпринимателей. Однако среди них нашлись те, кто усомнился в подлинности намерений благотворителей, после чего ими заинтересовалась полиция.

Правоохранителям удалось задержать четырех участников преступной группы, в состав которой входили трое мужчин и одна женщина. Им сообщили о подозрении в совершении 103 эпизодов преступной деятельности. Всем четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 1,2 млн грн каждому.

Напомним, аферисты выманили 150 млн грн на фиктивных продажах авто.