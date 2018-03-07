В ближайшие дни уровень воды в реках может подняться на метр, - ГСЧС

Синоптики предупреждают о подъемах уровня воды в реках Украины 7-9 марта. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"7-9 марта, в результате продолжения медленного снеготаяния и осадков, ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8 час. 7 марта, на притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской областях, р. Вишня (бассейн Сяна) 0,3 - 1,3 м; левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях, реках бассейнов Прута, Сирета 0,1 - 0,7 м; реках Закарпатья на 0,5-1,5 м; на реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3 - 0,8 м", - говорится в сообщении.
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Также на некоторых реках ожидается ледоход и формирование заторов из льда с резкими колебаниями уровня воды.