Порошенко наградил посмертно орденом медсестру, погибшую на Донбассе

Президент Петр Порошенко наградил Сабину Галицкую - медсестру, которая недавно погибла в результате обстрела боевиков в зоне АТО - орденом "За мужество". Об этом он сообщил в ходе награждения женщин-военнослужащих, передает 112 Украина.

"За проявленное мужество, отвагу, героизм, проявленные сержантом Галицкой во время выполнения военного и служебного долга, по представлению министра обороны Украины я, как президент, и как Верховный главнокомандующий, принял решение о награждении Сабины Галицкой орденом за мужество", - объявил президент.

Напомним, Сабина Галицкая погибла 20 февраля возле Крымского (Луганская область), когда боевики открыли огонь по медикам, когда те оказывали помощь гражданскому населению. Девушке было 23 года.