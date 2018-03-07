Австрийский президент с женой и министром побывает в Киеве и Львове

13 марта с трехдневным визитом в Украину прибудет президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Австрии.

Согласно сообщению, президент прибудет с женой в сопровождении министра иностранных дел Карин Кнайссль и большой делегации по вопросам экономики и культуры.

В политической части визита запланированы встречи с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. В центре переговоров будут стоять двусторонние отношения, а также отношения с ЕС, ситуация на Востоке Украины, Минские договоренности.

13 марта запланирована встреча с представителями австрийской экономики и бизнеса, а также с австрийцами, задействованными в работе ОБСЕ и других международных организаций.

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14 марта министр иностранных дел Карин Кнайссль подпишет Соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования. После совместного подхода к прессе двух президентов австриец Кристоф Отто по организации Global 2000 будет награжден президентом Порошенко украинским орденом за свой проект помощи детям Чернобыля.

После обеда президенты примут участие в экономическом форуме. Официальная часть визита в Киеве завершится переговорами с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

На третий день пребывания в Украине австрийская делегация посетит Львов. Федеральный президент зачитает доклад и пообщается со студентами в Украинском католическом университете.