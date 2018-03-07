Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко

Беглого олигарха подозревают в нанесение убытков на сумму 14 млрд грн

В среду, 7 марта, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и выдал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве Константин Кулик, 07.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования по Курченко С.В.", - написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд отказался передать медиахолдинг Курченко в управление государству

Курченко вменяют нанесение убытков на сумму 14 млрд гривен по следующим эпизодам:

завладение сжиженным газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи" на сумму 2,196 млрд грн;

завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 450,0 млн грн;

завершенное покушение на завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 5,100 млрд грн;

завладение денежными средствами НБУ на сумму 787,4 млн грн, которые были выделены в виде стабилизационного кредита Реал Банку;

завладение денежными средствами Реал Банка на сумму 4,707 млрд грн, которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям;

завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 865,9 млн грн путем выдачи межбанковских кредитов Реал Банку и размещении их на корреспондентском счете в Реал Банке;

завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 1,437 млрд грн путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям;

завладение денежными средствами Укргазбанка на сумму 502,3 млн грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций Госипотеки;

завладение денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на сумму 2,069 млрд гривен путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего госзайма с Аграрным фондом и договоров прямого РЕПО с Нацбанком;

фиктивное предпринимательство.

Напомним, 28 декабря Печерский районный суд Киева арестовал ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества Украинского медиахолдинга, принадлежащего Сергею Курченко.