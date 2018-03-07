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Главная » Страна » Минюст начал описывать и арестовывать активы Газпрома в Украине
Минюст начал описывать и арестовывать активы Газпрома в Украине
Фото: tvc.ru
Как Россия Украину газом шантажировала

Минюст начал описывать и арестовывать активы Газпрома в Украине

В 2016-ом АМКУ наложил на Газпром штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине

07.03.18 107
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Кабинет министров Украины активизирует свои действия по взысканию штрафов с российского Газпрома. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение Министерству юстиции, передает Правительственный портал.

"Позиция Украины в ситуации с Газпромом должна быть жесткой и последовательной. Газпром должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня у меня был разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что формирование пакета исков НАК "Нафтогаз Украины" против Газпрома в суде Стокгольма 2014 года обусловило также целый ряд решений антимонопольных органов Евросоюза и Украины о нарушении монопольного законодательства. Так, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 млрд грн. За год – из-за пени – сумма удвоилась. Газпром пытался обжаловать решение АМКУ, однако суды всех инстанций признали правомерность требований Украины.

Исполнительное производство по этому делу ведет департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины на основании решения суда о взыскании с публичного акционерного общества "Газпром" в доход общего фонда государственного бюджета Украины 171 931 854 000,00 грн.

По этому делу начался опись и арест активов, принадлежащих Газпрому в Украине, подчеркнул Гройсман.

В этот перечень попало имущество компаний "Газпромсбыт Украина" (код ЕГРПОУ 35829646) и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (код ЕГРПОУ 32349152), а также ценные бумаги ПАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (код ЕГРПОУ 00158741) и АО "Газтранзит". К оценке стоимости ценных бумаг привлекли украинскую компанию "Украинская экспертная группа", которая оценила стоимость акций АО "Газтранзит" в 630 747 656,00 грн. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.

Как отметил Гройсман: "В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить Газпром выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность".

Ранее сообщалось, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаза Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома по контракту суммы на поставку арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого Газпром обязан заплатить Нафтогазу $2,56 млрд.

Газпром после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску Нафтогаза заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

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