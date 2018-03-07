АТО: боевики стреляли у Красногоровки

Перемирие в районе проведения антитеррористической операции, о котором договорились Трехсторонняя контактная группа, 7 марта по вине российско-оккупационных войск в полной мере не соблюдалось. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинской армии.

На донецком направлении противник из стрелкового оружия вел огонь у Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

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На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не было.