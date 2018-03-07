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Названы сроки запуска связи 4G в Украине
Фото: watcher.com.ua

Названы сроки запуска связи 4G в Украине

Развернуть сеть во всех населенных пунктах с населением более 10 тыс. человек операторы должны не позднее 42 месяцев с момента получения лицензии

07.03.18 449
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Крупнейшие операторы мобильной связи – Киевстар, Vodafone и lifecell - планируют запустить связь четвертого поколения летом 2018 года в большинстве населённых пунктов страны.

Об этом заявили все операторы после проведённого 6 марта тендера на связь 4G в диапазоне 1800 МГц.  

"Первые запуски 4G запланированы в диапазоне 2,6 ГГц в крупных городах после получения лицензии в конце марта – начале апреля. Ковровое покрытие оператор сможет развернуть в июле после получения лицензии в диапазоне 1,8 ГГц, предназначенном для обеспечения широкого покрытия и проведения рефарминга частот", - сообщили в пресс-службе оператора Vodafone.  

"Начать предоставление услуг связи 4G во всех областных центрах Украины они (операторы – ред.) обязаны в срок не позднее 12 месяцев после получения лицензии, но не ранее 1 июля 2018 года, а развернуть сеть во всех населенных пунктах с населением более 10 тыс. человек – не позднее 42 месяцев с момента получения лицензии", - отметили в пресс-службе Киевстар.  

В следующие после официального объявления победителей тендера 30 календарных дней   телеком-операторы обязаны внести полную сумму стоимости лицензий. 

Напомним, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – Киевстар, Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

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