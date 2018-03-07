Порошенко не сомневается, что Газпром выплатит Нафтогазу все до копейки

Президент Украины Петр Порошенко не сомневается, что Газпром выплатит Нафтогазу начисленную Стокгольмским арбитражем сумму в полном объеме. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, передает 112 Украина.

"Не сомневаюсь, что Украина в полном объеме получит все до копейки. Подчеркиваю, что это вопрос совершенно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение. Хочу напомнить всем, как у нас проходили газовые войны. Все помнят 2004-2005 годы, 2009-2010 годы... Украина всегда была на позиции, что "мы воруем газ, мы виноваты во всем, мы перед всеми извиняемся". Это была тотальная победа РФ. Посмотрите, как сейчас происходит – совершенно иначе. Позиция РФ, что она не будет платить – слабая позиция. Это как у нас, знаете, "после драки кулаками не машут". Есть международные конвенции, безупречная юридическая позиция, есть квалифицированная команда украинских юристов НАК "Нафтогаз Украины", дипломатов, которые стопроцентно это обеспечат. Если этого не будет, по моему поручению команда юристов прорабатывает вопрос наложения арестов и обеспечения взыскания соответствующих сумм", – сказал Порошенко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза по иску к Газпрому. Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. Газпром должен оплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. За задолженность будут начислять проценты – $526 тыс. в день, начиная с 1 марта.

1 марта в Газпроме сообщили, что Нафтогаз осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. Одновременно Газпром вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного договора к действующему контракту. В Нафтогазе назвали отказ Газпрома от поставок газа нарушением договора и невыполнением решения арбитража.