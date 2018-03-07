Собчак попала в чистилище Миротворца

Только один из кандидатов на предстоящих президентских выборах в РФ не находится в базе сайта

Кандидат в президенты Российской Федерации на предстоящих выборах Ксения Собчак попала в базу сайта "Миротворец". Об этом сообщает myrotvorets.center.

Причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидендов".

Также на странице "Миротворца" в Facebook отметили, что теперь среди всех кандидатов на пост президента РФ только один – Григорий Явлинский – не находится в базе сайта.

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Напомним, 6 марта Ксения Собчак сообщила, что она якобы обратилась в посольство Украины, чтоб получить разрешение на въезд в Крым. Однако в Посольстве Украины в России это опровергли.

7 марта стало известно, что Собчак уже посещала оккупированный Крым в апреле 2014 года. В репортаже по итогам поездки она называла Крым освобожденной территорией Российской Федерации, а Симферополь – русским городом.