Транзит газа через Украину это не благотворительность Газпрома, а вердикт суда, – Порошенко

Наша страна будет делать все возможное, чтобы диверсифицировать свое энергоснабжение

Газпром должен поставлять газ через Украину по решению Стокгольмского арбитража, поэтому ни о каких компромиссах с российским газовым монополистом не может быть и речи. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает Укринформ.

"Газпром согласно решению Стокгольмского арбитража должен транзитировать газ через Украину. Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины, это прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять. Точка", – сказал Порошенко.

Одновременно президент подчеркнул, что Украина будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свое энергоснабжение так же, как это должен сделать Европейский Союз.