МИД: В Закарпатье не может быть автономии

Ранее посол Венгрии в Украине заявил, что Будапешт не видит ничего плохого в автономии для закарпатских венгров

Никакой автономии для венгров в Закарпатье не может быть по определению. Соответствующий комментарий на своей странице в Facebook обнародовал заместитель главы МИД Василий Боднар.

"Не понимает, к сожалению, господин посол четких, неоднократных и очень официальных объяснений, что никакой автономии в Закарпатье не может быть по определению. Как и без ответа остаются наши конструктивные предложения относительно языка образования. Параллельная реальность...", – написал Боднарь.

Ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что Будапешт не видит ничего плохого в автономии для закарпатских венгров, однако учитывая войну на востоке Украины речь об этом сейчас не идет.