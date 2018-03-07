В Одессе открыли представительство Консультативной миссии ЕС в Украине

Это уже третье подразделение КМЕС в нашей стране

В Одессе открыли региональное представительство Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (КМЕС). Об этом сообщает в Facebook пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

"Консультативная миссия ЕС была создана для оказания помощи в процессе реформирования. С открытием третьего регионального представительства миссии и расширением нашей поддержки для Одессы, мы подтверждаем приверженность этому процессу", – подчеркнул командующий гражданскими операциями миссии совместной политики безопасности и обороны ЕС Кеннет Дин.

Это уже третье подразделение КМЕС, которое начал свою работу в регионах с момента основания миссии в 2014 году. Другие два представительства миссии работают во Львове и Харькове с 2016 года. Главный офис КМЕС расположен в Киеве.

КМЕС оказывает поддержку государственным органам Украины в реформировании сектора гражданской безопасности путем стратегических консультаций и практической помощи. КМЕС сотрудничает с ведомствами системы Министерства юстиции и Министерства внутренних дел: Нацполицией, Госпогранслужбой, судами, а также с органами прокуратуры и Службой безопасности Украины.