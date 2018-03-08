Житомирский облсовет также рекомендовал вывешивать флаг ОУН на админзданиях

В среду, 7 марта, депутаты Житомирского облсовета утвердили порядок использования красно-черного флага ОУН на территории области. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
Депутаты рекомендовали поднимать флаг у здания облсовета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев.
"Также депутаты рекомендуют руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, общественных объединений Житомирщины вывешивать революционный флаг ОУН на зданиях в указанные дни", - говорится в сообщении.
Перечень таких дат состоит из шести пунктов:
- 1 января - День рождения главы Провода ОУН - Степана Бандеры
- 9 марта - День рождения Тараса Шевченко
- четвертое воскресенье мая - Праздник Героев
- 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины
- 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА
- 21 ноября - День Достоинства и Свободы
Напомним, ранее аналогичные рекомендации принял Львовский облсовет и Тернопольский горсовет.