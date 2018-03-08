В Госдепе рассказали, как украинцы вдохновили мир

Попытка российская Газпрома выставить Украину и Нафтогаз перед странами Европы как ненадежных партнеров провалилась. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. Газпрому не удалось выставить Украину и Нафтогаз как ненадежных транзитных партнеров", - подчеркнула Нойерт.

Напомним, после того, как Газпром проиграл судебную тяжбу с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании $2,56 млрд, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб.м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв.см.

В Нафтогазе сообщили, что такие действия Газпрома являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а Нафтогаз в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб.м голубого топлива.

Утром 3 марта президент Петр Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с поставками газа. При этом Украина смогла обеспечить бесперебойный транзит газа в Европу.