В Киеве в ночь на 8 марта обстреляли из гранатомета ресторан на ул. Владимирской. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана.

Полиция разыскивает злоумышленника.