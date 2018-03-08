"Американские друзья Украины" призвали завершить антикоррупционную реформу

"Американская сеть друзей Украины" (Friends of Ukraine Network), объединяющая экс-послов и экспертов США, призвала руководство Украины к решительным действиям по борьбе с коррупцией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте "Фундации Украина-США".

"Мы (Friends of Ukraine Network, - ред.) аплодируем Украине за то, что она осуществила больше реформ во многих отраслях за последние четыре года, чем за предыдущие два десятилетия, но ей нужно проявить более крепкое лидерство, больше усилий и преданности в борьбе со всеобъемлющей и давно существующей коррупцией в государственной и частной сферах. Это было главным требованием Революции достоинства, и, как показывают опросы, остается главным приоритетом народа Украины", - говорится в заявлении.

Эксперты США отметили, что, несмотря на создание новых антикоррупционных органов, в том числе НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАЗК, их структура остается несовершенной, работе существующих органов оказывают препятствие, антикоррупционные активисты подвергаются преследованиям.

В своем заявлении "Американская сеть друзей Украины" призвала Верховную Раду и Кабмин:

создать независимый специализированный антикоррупционный суд в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и условий программы МВФ;

поддерживать, а не подрывать работе НАБУ и САП;

провести реформу НАПК и обновить его руководство, чтобы обеспечить полный и эффективный контроль за проверкой состояния украинских должностных лиц;

отменить е-декларирование для активистов антикоррупционных общественных организаций;

отменить или ограничить неприкосновенность депутатов таким образом, чтобы сделать возможным законное расследование преступлений, особенно по коррупционным делам.

Под заявлением поставили свои подписи бывшие послы США в Украине Уильям Миллер, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, глава Атлантического совета Андерс Аслунд, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу и другие эксперты.