Националисты обещают не дать проголосовать за президента РФ в Украине

Избирательные участки будут блокировать, а для участников голосования - устраивать "коридор позора"

Националисты обещают заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России 18 марта 2018 года. Об этом говорится в совместном заявлении ВО "Свобода", Правого сектора и Национального корпуса.

"Украинские националисты считают это недопустимым с позиции здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины", - говорится заявлении.

Представители политсил намерены для выполнения поставленных целей блокировать здания, где будут размещены избирательные участки, а для участников голосования – граждан РФ – устраивать "коридор позора".

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Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта – четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма.

РФ намерена открыть избирательные участки в своих дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.