В Черновцах избили арматурой представителя организации "Стоп коррупции"

В последнее время Валерий Аирини как общественный активист и журналист начал ряд расследований в отношении коррупции правоохранителей региона

В Черновцах вечером 7 марта неизвестные люди напали на представителя организации "Стоп коррупции" Валерия Аирини и избили его.

Об этом сообщил коллега потерпевшего Николай Петиченко в Facebook.

Он сообщил, что четверо неизвестных мужчин жестоко избили Аирини возле подъезда его дома.

"В тот момент, когда Валерий Аирини выходил из дома, на него набросились ловкачи с арматурой. Сейчас мужчина уже пришел в себя и находится в больнице. Мы выясняем все обстоятельства нападения. Но связываем эту кровавую расправу исключительно с профессиональной деятельностью Валерия. В последнее время он как общественный активист и журналист начал проводить ряд расследований в отношении коррупционной деятельности правоохранителей региона. Речь идет о прокуратуре и таможне. Мы более чем уверены, что нашего коллегу заказали местные правоохранители-коррупционеры, а нападение совершили их приспешники", - заявил Петиченко.

По словам журналиста Романа Бочкалы, инцидент с нападением на Аирини произошел 7 марта примерно в 20.30.

"Четверо ожидали его у подъезда. У одного была железяка, у другого металлическая труба. Спасло Валеру то, что он умеет постоять за себя - повалил одного из нападавших и бросился бежать. На ситуацию обратили внимание прохожие - нападавшие скрылись", - написал Бочкала на своей Facebook-странице.

Он сообщил, что пострадавший сейчас находится в больнице, у него сотрясение мозга и множественные ушибы.

"Стоп коррупции" позиционирует себя как "общественная организация, которая объединяет расследовательскую журналистику, юридическую поддержку и правовую защиту граждан от коррупционных действий должностных лиц". Организация сначала существовала в Киевской области, а позже расширила свою деятельность в регионах. В частности, в Харькове, Львове, Черновцах и Днепре.

Напомним, "американские друзья Украины" призвали завершить антикоррупционную реформу.