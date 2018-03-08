Оккупанты не удержались – обстреляли украинских военных

На линии соприкосновения опять не наблюдалось полного прекращения огня.
С начала суток и до 18:00 зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В частности, на Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Луганское.
В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал.
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Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военные по всей линии разграничения сторон неуклонно соблюдают условия перемирия.
Напомним, оккупанты заметают следы российского присутствия на Донбассе.