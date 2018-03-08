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Главная » Страна » В Венгрии заговорили о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, - СМИ

В Венгрии заговорили о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, - СМИ

В Венгрии заговорили о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, - СМИ
Петер Сийярто / Фото: Agencia de Noticias ANDES

Сиярто "успокоится", если не будут введены в действие законы, ограничивающие права венгров

08.03.18 380
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Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил об отправке миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что венгерская сторона приветствует такое решение.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на пресс-службу правительства Венгрии. 

Глава МИД Венгрии сделал соответствующее заявление в ходе встречи с главой Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензовичем. 

"Беспокойство по поводу серии нападений на венгерское меньшинство растет. Мы ожидаем, что украинская власть будет гарантировать безопасность венгров на Закарпатье, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье", – заявил Сиярто.   

Министр в который раз заявил, что Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции лишь в том случае, если не будут введены в действие законы, которые ограничивают права венгров. 

Напомним, общество венгерской культуры после двух нападений на их офис в Ужгороде призвало ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область.

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