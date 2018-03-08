В Венгрии заговорили о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, - СМИ

Сиярто "успокоится", если не будут введены в действие законы, ограничивающие права венгров

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил об отправке миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что венгерская сторона приветствует такое решение.



Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на пресс-службу правительства Венгрии.

Глава МИД Венгрии сделал соответствующее заявление в ходе встречи с главой Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензовичем.

"Беспокойство по поводу серии нападений на венгерское меньшинство растет. Мы ожидаем, что украинская власть будет гарантировать безопасность венгров на Закарпатье, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье", – заявил Сиярто.

Министр в который раз заявил, что Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции лишь в том случае, если не будут введены в действие законы, которые ограничивают права венгров.

Напомним, общество венгерской культуры после двух нападений на их офис в Ужгороде призвало ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область.