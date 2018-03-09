В четверг, 8 марта, правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом стало известно "Стране.ua" из информированных источников.

Они передали редакции фотографию Рубана, на руках которого надеты наручники. По их сведениям, руководителя "Офицерского корпуса" взяли на линии разграничения с т. н. "ДНР" – в одном из пунктов пропуска Донецкой области.

Фото: Страна.ua

Как утверждает собеседник "Страны" в силовых структурах, в настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.

Официальных сообщений о подозрениях в его адрес на момент подготовки этой публикации еще не объявлялось.

В то же время в распоряжении редакции оказалась видеозапись процесса документирования задержания Рубана.

Из нее следует, что инцидент произошел на одном из блокпостов, над которым развевается украинский флаг. На записи запечатлен стоящий боком к видеокамере глава "Офицерского корпуса".

Напротив него выгруженная на асфальт мебель – шкафы, столы, – на которых разложен целый арсенал вооружения. Параллельно один из силовиков в камуфляже ведет осмотр багажника белого микроавтобуса.

О факте его задержания сотрудниками спецслужб в районе Майорска уже сообщается в соцсетях. Об этом пишет на своей странице в Facebook известный волонтер Гайдэ Ризаева.

В комментариях "Стране" Гайдэ уточнила, что пока не может обнародовать все известные ей данные инцидента с главой "Офицерского корпуса". Вместе с этим она заявила, что Рубана задержали "при попытке пересечения границы с запрещенными предметами". Это произошло 8 марта в обеденное время. По сведениям Ризаевой, в процессе его задержания участвовали сотрудники Службы безопасности Украины и контрразведки.

Интересно, что параллельно 8 марта в соцсетях появились сведения о задержании на блокпосту граждан, которые пытались провезти с неподконтрольной территории значительный арсенал оружия. Эти фото обнародовал на своей странице пользователь Егор Карпенко.

"Сегодня вынужденные переселенцы вывозили с временно оккупированной территории свою мебель... Вот что нашли в шкафах и тумбочках на одном из пропускных пунктов", – отмечает он.

На обнародованных фото арсенала – взрыватели к минам, 80-мм миномет, 120 мин и полтора десятка автоматов, которые выложены на столы. По информации Карпенко, задержание пытавшихся перевезти их людей осуществлялось силами пограничников Антитеррористического центра.







Фото: facebook.com/egor.karpenko

По сведениям Карпенко, это оружие пыталась провезти "группа террористов под видом мирных жителей для осуществления террористических актов в тылу".

При этом интерьеры и местность, в которых были сделаны фото, обнародованные Карпенко, похожи на место задержания Рубана.

Позже информацию о задержании Рубана подтвердил у себя в Facebook замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.

"На КПВВ задержали Рубана. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", - написал Тука.

Напомним, Владимир Рубан является руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус".