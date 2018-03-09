Рубана арестовали на 60 дней без права залога

Главе Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану определили меру пресечения в виде 60 дней ареста без права залога.

Соответствующее решение зачитал судья в ходе заседания в Шевченковском районном суде Киева.

Таким образом, Рубан останется под арестом до 6 мая 2018 года. У защиты есть 5 дней для подачи апелляции.

Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана. Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.