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Дело Рубана

Порошенко: Рубан готовил массовые террористические атаки

Порошенко: Рубан готовил массовые террористические атаки
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президент уверяет, что целью преступников была дестабилизация общества через массовые террористические атаки

09.03.18 204
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Президент Украины Петр Порошенко поручил председателю Службы безопасности Василию Грицаку взять под личный контроль расследование дела задержанного с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. 

Об этом Порошенко заявил во время встречи с Грицаком, заслушав доклад о задержании Рубана. 

"Я прошу генерала Грицака, даже не прошу, а приказываю взять под свой личный контроль расследование этого дела. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике, вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине, и какая для этого была задействована сеть. Расследовать в кратчайшие сроки, привлечь к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан. Ибо цель была одна - дестабилизировать общество через массовые террористические атаки", - заявил Порошенко. 

Президент поблагодарил офицеров-оперативников за блестящее выполнение операции. 

Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана. Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.

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