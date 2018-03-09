Порошенко: Рубан готовил массовые террористические атаки

Президент Украины Петр Порошенко поручил председателю Службы безопасности Василию Грицаку взять под личный контроль расследование дела задержанного с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом Порошенко заявил во время встречи с Грицаком, заслушав доклад о задержании Рубана.

"Я прошу генерала Грицака, даже не прошу, а приказываю взять под свой личный контроль расследование этого дела. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике, вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине, и какая для этого была задействована сеть. Расследовать в кратчайшие сроки, привлечь к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан. Ибо цель была одна - дестабилизировать общество через массовые террористические атаки", - заявил Порошенко.

Президент поблагодарил офицеров-оперативников за блестящее выполнение операции.

Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана. Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.