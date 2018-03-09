СБУ предупреждает о наивысшем уровне террористической угрозы за все время независимости

Силовикам удалось предупредить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах Украины

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что СБУ удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах.

Об этом он заявил на встрече с президентом Петром Порошенко, передают ряд СМИ.

"Удалось предупредить масштабные террористические акты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах Украины. Вчера, 8 марта 2018 года, при попытке перемещения на подконтрольную Украины территорию с неподконтрольной был задержан гражданин Украины Владимир Рубан с большим объемом средств поражения. Это оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, пулеметы и другие военные средства поражения", - заявил Грицак.

По словам главы СБУ, уровень террористической угрозы для украинцев был самым высоким за время независимости государства.

"Преступная деятельность этой группы документировалась нами в течение длительного времени, благодаря чему удалось установить многие детали подготовки этого преступления. Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев, мы считаем, был самый высоким со времени независимости нашего государства", - сказал Грицак.

Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана. Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.