Рубан теперь - в базе "Миротворца"

Главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, над котором начался суд в Киеве, внесли в базу "Миротворца". Об этом говорится на сайте "Миротворца". Он угодил туда, судя по записи, в пятницу, 9 марта.



Рубана на данном сайте назвали "пособником террористов".

На сайте "Миротворец" сообщается, что Рубан "готовил террористические акты на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций".

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Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана. Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.