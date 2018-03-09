В зоне АТО убили украинского воина

Еще один наш защитник ранен

В течение сегодняшних суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия.

В частности, с полуночи и до 18:00 зафиксированы два обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Карта военных действий в зоне АТО на 9 марта

К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник - получил ранения.

Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь.

Напомним, СБУ предупреждает о наивысшем уровне террористической угрозы за все время независимости.