В зоне АТО убили украинского воина

В течение сегодняшних суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия.
В частности, с полуночи и до 18:00 зафиксированы два обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.
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К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник - получил ранения.
Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь.
Напомним, СБУ предупреждает о наивысшем уровне террористической угрозы за все время независимости.