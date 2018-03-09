Он, якобы, организовывал вывоз оружия из "ДНР" еще в ноябре 2017 года

Задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области за оружием 6 марта.

Об этом на брифинге сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНИАН.

"6 марта 2018 года Рубан через контрольно-пропускной пункт "Майорск" выехал на неподконтрольную территорию", - рассказал он.

На брифинге была обнародована видеозапись из микроавтобуса, которым якобы руководил Рубан во время этой поездки. На видео человек, похожий на Рубана, заехал на неподконтрольную территории 6 марта, 7 марта состоялась загрузка оружия в микроавтобус, а 8 марта он возвращался на подконтрольную территорию и был задержан на КПВВ "Майорск".

По информации Грицака, в микроавтобусе, в котором находился Рубан, правоохранители при задержании изъяли, в частности, автоматы Калашникова, пистолеты Макарова (производства Российской Федерации), устройства для бесшумной стрельбы (производства РФ), мины, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, гранаты и патроны. Грицак заявил, что в одном из ящиков с гранатами нашли упаковочный лист, датированный 11 июня 2016 года из войсковой части 08819.

"По нашим данным, это воинская часть 1-го армейского корпуса "ДНР", - отметил глава СБУ.

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Глава СБУ сообщил, что Рубан организовал вывоз оружия с неподконтрольной части Донецкой области еще в ноябре 2017 года.

"Рубан ранее, в ноябре 2017 года организовывал незаконную перевозку крупной партии средств поражения с неподконтрольной территории так называемой "ДНР" на территорию Украины", - сказал он.

Согласно информации Грицака, в ноябре прошлого года Рубан вывозил, в частности, крупнокалиберные пулеметы "Утес" (производства РФ), крупнокалиберные винтовки, противотанковые гранатометы, пороховые заряды к гранатомету, противопехотные мины, гранаты.

Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана. Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.