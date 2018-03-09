В Украину вернутся морозы

На выходных будет тепло

В середине марта в Украину могут вернуться морозы. Выходные будут теплыми, но незначительное похолодание ожидается уже в начале следующей недели.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение выходных, 10-11 марта, днем составит 1-4 градуса тепла, на Западе +5+11, на Юге +7+13, на северо-востоке около нуля.

В Киеве в субботу-воскресенье - влажная погода с периодическими небольшими осадками, днем в пределах +2+5 градусов. Ближайшей ночью около нуля.

А вот в ночь на 11 марта может подморозить до-2-5 градусов. Поэтому утром в воскресенье будет очень скользко, предупреждает синоптик.

По предварительным данным, временное похолодание ожидается во второй половине месяца, 17-19 марта.