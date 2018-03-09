Рубан связан с "Украинским выбором" Медведчука, - СБУ

Подозреваемый в перевозке оружия через линию разграничения и организации терактов Владимир Рубан с 2013 года сотрудничал с организацией "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком.

Об этом на брифинге сказал председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Укринформ.

"Господин Рубан имеет связи с "Украинским выбором". Он еще с 2013 года с ними активно сотрудничал. Сейчас он дистанционируется от этой истории, о нем стерли упоминания в социальных сетях. На самом деле это ни о чем не говорит. Мы подняли очень много интересной информации", - заявил Грицак.

Вместе с тем председатель СБУ отказался отвечать на вопрос о возможной причастности к организации террористических актов главы организации "Украинский выбор".

Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана. Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.