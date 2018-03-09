Порошенко встретится с Могерини

Поговорить есть о чем

Президент Петр Порошенко обсудит с вице-президентом Европейской комиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини ситуацию на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча Порошенко и Могерини состоится 12 марта.

"Во время встречи будут обсуждена ситуация, связанная с безопасностью на Донбассе, и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Стороны также скоординируют позиции по вопросу непризнания незаконных выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя и обсудят пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержки со стороны ЕС реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщалось, Могерини 11-12 марта будет находиться с рабочим визитом в Украине.