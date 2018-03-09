В правительстве рассказали, как спасали газовый транзит в Европу

Россия в который раз доказала, что является ненадежным партнером

Газпром еще раз подтвердил, что является ненадежным и непоследовательным партнером, на которого нельзя рассчитывать.

Это подчеркнула заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко во время обсуждения вопроса надежности работы ГТС Украины и поставок газа в страны Европейского Союза, сообщает Правительственный портал.

"Газпром еще раз подтвердил, что они являются непоследовательными, что они являются ненадежными и на них нельзя рассчитывать", - прокомментировала Бойко отношения с российским монополистом.

В этом контексте она заметила, что российские партнеры, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, несмотря на законное правовое решение суда, который имеет высокий авторитет, отказались исполнять свои обязательства и снизили давление газа практически на 20%, тем самым продемонстрировав Европе и всему миру, что их нельзя рассматривать как последовательных и надежных партнеров.

Бойко также подчеркнула, что Украина максимально мобилизировала свои усилия, созвав Кризисный комитет и приняв 3 непопулярных решения. В частности, было ограничено потребление, переведены генерации на альтернативные виды топлива и принято решение о закрытии учреждений образования. В результате объединенных действий украинцев уже в первый день потребление газа уменьшилось на 14%.

"По состоянию на 1-2 марта Украина за счет введения непопулярных мер - сокращения потребления и экстренной закупки газа в реверсивном режиме - полностью выполнила свои обязательства по транзиту, за счет собственных ресурсов выравняла давление и подавала Европе именно такой объем газа, который она должна была подавать", - сказала заместитель министра.

Что касается спора с Газпромом, Бойко сообщила, что Украина будет отстаивать свои права исключительно юридическим путем, а также заметила, что решение Арбитража не может быть предметом торга - оно может быть обжаловано и пересмотрено только в правовом поле и не может быть предметом давления на государство.

Заместитель министра проинформировала, что Украина официально обратилась в Европейский Союз с просьбой, чтобы независимая комиссия приехала в Украину с целью изучения ситуации. "Мы открыты к общению и готовы предоставить всю информацию", - заверила она.

В ходе беседы также обсуждались вопросы перспектив строительства газопровода "Северный поток-2" и рисков возникновения подобных кризисных ситуаций для стран ЕС в случае зависимости от России.

Отдельно заместитель министра остановилась на вопросе сохранения транзитного потенциала Украины. "Для нас транзит - это безопасность", - сказала Бойко, подчеркнув важность сохранения для Украины определенного объема транзита газа в европейские страны. При этом она сообщила, что сегодня идут консультации правительства Украины со многими европейскими партнерами о взаимовыгодном партнерстве участия в управлении ГТС Украины.