Задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан является пешкой в преступной организации.

Об этом заявил в эфире "5 канала" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.

"Я не сомневаюсь в том, что Рубан – это пешка. Медийный персонаж – не более того. Вот просто созданное медийное лицо человека. А сам по себе этот человек ноль полный. Это как марионетка, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока длилась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные. И я имею определенные обоснованные надежды, что это лишь начало операции. Продолжение следует. И можно только представить, в каком состоянии находится все это кодло", – сказал Тука.

На вопрос ведущего, насколько много может Владимир Рубан знать, Тука сказал: "Это зависит от того, какие у него были связи. Я этого не знаю. Он 100% знал, потому что он вез не для себя для личного использования. И я никогда не поверю, что он сам пытался совершить такие террористические акты. Это действовала группа людей и не просто террористы, как мы их себе представляем. Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия они должны были быть кем-то управляемые, должны были привести к каким-управляемым последствиям. Разрабатываются обычно определенные сценарии поведения общества, как надо правильно подводить общество к тем или иным реакциям".

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Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана. Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.