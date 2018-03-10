Сутки в АТО: три обстрела, один военный погиб

За прошедшие сутки боевики три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня один украинский воин погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Станицы Луганской.

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На донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.