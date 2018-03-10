Итальянский бренд одежды Diesel снял рекламу джинсов в столовой на территории завода "Кузница на Рыбацком" (ранее "Ленинская кузница"). Об этом пишет Громадське.
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В создании рекламы приняла участие команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film, а в самом ролике снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.
Ранее в столовой на территории завода "Кузница на Рыбацком" сняла клип группа "Ляпис Трубецкой".