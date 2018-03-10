В реках Западной Украины уровень воды может подняться на полтора метра

В период с 10 по 12 марта в связи с оттепелью и осадками прогнозируется повышение уровня рек по сравнению с уровнями, зафиксированными утром 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Самое большое повышение уровня рек (на 0,5 -1,5 м) ожидается в реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также Прута и Сирета в Черновецкой и Ивано-Франковской областях.

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На участке Днестра Галич - Залищики, а также на левых притоках, проходящих через Тернопольскую, Хмельницкую и Винницкую область, ожидается повышение уровня воды от 0,1-0,6 м до 0,5-1,0 м.

Повышение уровня воды от 0,3 м до 1,0 м ожидается в реках бассейна Западного Буга, протекающих через Волынскую и Львовскую области. Местами возможны выходы воды на заводь.

Помимо повышения уровня воды в реках ожидается ледоход. На Днестре возможно формирование ледяных заторов. В целом же, уточняют в ГСЧС, ледовые явления пойдут на спад.