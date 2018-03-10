С начала "абсолютного перемирия" погибли трое наших бойцов, - Минобороны

Украинские военные в ответ на провокации огонь не открывают

В пятницу, 9 марта, в результате вражеского обстрела в зоне АТО погиб украинский военный 1994 года рождения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

"С полуночи 5 марта, когда вступили в силу договоренности Трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня, это уже третья потеря для Украины", – напомнил он.

Также вчера один военный получил ранение в результате обстрела со стороны боевиков, его состояние – средней тяжести.

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Всего за минувшие сутки боевики трижды нарушили перемирие. Украинские военные во всех случаях не открывали ответный огонь.