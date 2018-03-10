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Главная » Страна » Волкер: Желая усилить свое влияние в Украине, Россия добилась противоположного эффекта

Волкер: Желая усилить свое влияние в Украине, Россия добилась противоположного эффекта

Волкер: Желая усилить свое влияние в Украине, Россия добилась противоположного эффекта
Курт Волкер / Фото: flickr.com/usembassykyiv

Молодое поколение украинцев окончательно утрачено для РФ

10.03.18 134
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Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия в стремлении укрепить свое влияние на Украину добилась противоположного эффекта. Об этом он заявил на Брюссельском форуме, сообщает Радио Свобода.

Военная агрессия, аннексия Крыма привели к усилению в украинском обществе национализма и ориентации на Запад, отметил Волкер.

По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем, молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, потому что "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск из Восточной Украины", - заявил Волкер.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе должны быть ликвидированы, потому что не отвечают Конституции Украины.

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