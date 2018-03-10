Критика языковой статьи закона об образовании "непропорционально раздута", - Еврокомиссия

Языковая статья нового украинского закона об образовании вызвала нерациональную критику. Об этом заявила заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова на Брюссельском форуме, передает Радио свобода.

По ее словам закон был призван покончить с "советским" прошлым в образовании, но некоторые его положения наткнулись на несколько непропорциональную реакцию.

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"Проблема языковых меньшинств была только незначительной долей более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это было одним из тех вопросов, которые несколько непропорционально раздуты, ведь есть рекомендация Венецианской комиссии, где речь идет именно о защите языков меньшинств", - ответила Матренова.

Напомним, 28 сентября в Украине вступил в силу закон "Об образовании", языковые положения которого (ст.7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новый закон в Украине вводит 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст.7 закона "Об образовании" на рассмотрение Венецианской комиссии.

8 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение, согласно которому рекомендовала украинской власти сбалансировать положения языковой статьи.

Также Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и тому подобное.

В решении также говорится, что содействие усилению государственного языка и его обязательность для всех граждан является "законной и даже похвальной целью государства".

То же самое касается и государственных мер по изучению языка всеми гражданами, которые являются путем к преодолению существующих неравномерностей и способствуют эффективной интеграции в общество лиц, относящихся к национальным меньшинствам.