В Ровно в жилой дом бросили гранату

К счастью, никто не пострадал

В субботу, 10 марта, около 10:00 в Ровно неизвестный бросил гранату в дом, где проживает семья с малолетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Взрывом повреждены, забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал.

По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве и Ровно нарушители протаранили полицейские автомобили

По факту хулиганства с применением оружия возбудили уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 8 марта в Киеве обстреляли ресторан из гранатомета.