Спецоперация по разоблачению Рубана длилась 9-10 месяцев, - МВД

Специальная операция правоохранителей по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев. Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает 112 Украина.

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", – сказал он.

Также он считает объявление подозрения Рубану более чем обоснованным.

"Для меня очевидно является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает. Мне они кажутся достаточно убедительными", - сказал он.

Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Он якобы провозил с неподконтрольной территории целый арсенал оружия.

По данным СБУ, Рубан планировал теракты в Киеве, в том числе и покушение на президента Петра Порошеко.

Позже Рубана арестовали на 60 дней без права залога.