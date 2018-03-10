Адвокаты Трампа готовят сделку со спецпрокурором по "российскому делу", - СМИ

Защита президента США Дональда Трампа планируют заключить сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует возможное российское вмешательство в американские выборы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Медуза.

В рамках сделки, по данным собеседников издания, Трамп согласится поговорить с Мюллером в обмен на скорейшее завершение расследования или хотя бы его части, касающейся непосредственно президента США.

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По словам одного из источников, обсуждается вариант, при котором Трамп соглашается на разговор при условии, что Мюллер пообещает закрыть расследование в течение 60 дней после встречи с президентом.

Адвокаты Трампа также рассчитывают ограничить круг вопросов, которые спецпрокурор сможет задать президенту США во время встречи.

Напомним, бывший глава ФБР Роберт Мюллер возглавляет расследование дела о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и российском вмешательстве в выборы президента США с мая 2017 года.