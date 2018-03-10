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Главная » Страна » Адвокаты Трампа готовят сделку со спецпрокурором по "российскому делу", - СМИ

Адвокаты Трампа готовят сделку со спецпрокурором по "российскому делу", - СМИ

Адвокаты Трампа готовят сделку со спецпрокурором по "российскому делу", - СМИ
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Президент США согласен поговорить с Робертом Мюллером при условии скорейшего завершения расследования

10.03.18 257
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Защита президента США Дональда Трампа планируют заключить сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует возможное российское вмешательство в американские выборы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Медуза.

В рамках сделки, по данным собеседников издания, Трамп согласится поговорить с Мюллером в обмен на скорейшее завершение расследования или хотя бы его части, касающейся непосредственно президента США.

По словам одного из источников, обсуждается вариант, при котором Трамп соглашается на разговор при условии, что Мюллер пообещает закрыть расследование в течение 60 дней после встречи с президентом.

Адвокаты Трампа также рассчитывают ограничить круг вопросов, которые спецпрокурор сможет задать президенту США во время встречи.

Напомним, бывший глава ФБР Роберт Мюллер возглавляет расследование дела о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и российском вмешательстве в выборы президента США с мая 2017 года.

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