В Кировоградской области на пожаре погибли трое малолетних детей

Мать ушла из дому и оставила детей без присмотра

В субботу, 10 марта, в результате пожара в частном доме в с. Верблюжка Новгородковского района (Кировоградская область) погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:05. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 м2.

"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 г.р. Как выяснилось, мать ушла из дому и оставила детей без присмотра", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 14:00, а в 15:00 – ликвидирован.

Сейчас причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты.