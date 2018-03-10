В Карпатах потерялся турист из Киева

Парень 7 марта отделился от группы и самостоятельно отправился на гору Ушастый Камень

В Карпатах спасатели ищут туриста из Киева, который заблудился в горах. Об этом сообщает пресс-центр управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Спасатели получили сообщение о пропавшем мужчине вчера вечером. Сегодня утром на поиски отправилась поисковая команда в составе 17 спасателей на 3 единицах техники.

"7 марта на горе Поп Иван находилась туристическая группа в количестве 4 человек. Утром 7 марта группа туристов отправилась по маршруту в направлении горы Говерла, однако около 10:00 часов они разделились: 3 человека пошли в сторону горы Говерла, а житель Киева, 1990 г.р., изменил маршрут движения и пошел в сторону горы Ушастый Камень вблизи села Дземброня Верховинского района. Телефонная связь с туристом отсутствует, возвращение домой планировалось 9 марта, однако он не вернулся", - говорится в сообщении.

Для поиска пропавшего туриста созданы четыре поисковые группы, которыми обследована территория в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван, полонины Чуфрова, Смотрич и Погорилец.

По состоянию на 18:00 поисковые работы приостановлены и будут продолжены утром 11 марта.