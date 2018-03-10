Россия пытается повысить явку на выборах в Крыму с помощью спецслужб, - Чубаров

Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар во время выборов президента РФ. Об этом в интервью Голосу Америки заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что на этот раз оккупанты хотят отыграться за полное неучастие крымских татар в имитируемом "референдуме" 2014 года", – отметил он.

Для обеспечения прихода крымских татар на избирательные участки российские спецслужбы оказывают давление на имамов и студентов.

"Власть оказывает давление на все сегменты крымскотатарской общественной и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением", - отметил Чубаров.

По словам лидера крымских татар, руководство Крымского индустриально-педагогического университета оказывало заметное давление на студентов, "прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно учиться дальше".

"Такое же давление испытывают учителя, которые сейчас составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы. Вербуют людей для участия в выборах и через крымскотатарских предпринимателей. Для Путина и его окружения очень важно, чтобы в Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, степень которой был бы гораздо выше, чем в России, в том числе и среди крымских татар", – считает Чубаров.

Напомним, в этом году выборы российского президента пройдут 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.