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Главная » Страна » Видео Пограничники обнаружили 17 тыс. пачек сигарет в вагонах с рудой
<span class="label red">Видео</span> Пограничники обнаружили 17 тыс. пачек сигарет в вагонах с рудой
Фото: Погранслужба

Видео Пограничники обнаружили 17 тыс. пачек сигарет в вагонах с рудой

Контрабанда должна была уехать в Польшу

10.03.18 369
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В железнодорожном пункте пропуска "Владимир-Волынский" на границе с Польшей пограничники обнаружили большую партию сигарет, спрятанную в вагонах с рудой. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Контрабандные сигареты пограничники нашли в трех вагонах с рудой поезда, следовавшего в Республику Польша. Всего пограничники изъяли 34 ящика сигарет, а это 17 тыс. пачек. Акцизных марок на сигаретах не было", - говорится в сообщении.

Изъятый товар передали сотрудникам фискальной службы.

Ранее пограничники рассказали о самых курьезных случаях контрабанды животных.

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