В железнодорожном пункте пропуска "Владимир-Волынский" на границе с Польшей пограничники обнаружили большую партию сигарет, спрятанную в вагонах с рудой. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"Контрабандные сигареты пограничники нашли в трех вагонах с рудой поезда, следовавшего в Республику Польша. Всего пограничники изъяли 34 ящика сигарет, а это 17 тыс. пачек. Акцизных марок на сигаретах не было", - говорится в сообщении.
Изъятый товар передали сотрудникам фискальной службы.
Ранее пограничники рассказали о самых курьезных случаях контрабанды животных.