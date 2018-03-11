Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что сейчас нет смысла вводить в стране военное положение.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Я не вижу никакой логики, зачем президенту делать это сейчас. Можно по-разному к нему относиться, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?", - заявил Тука.

Он отметил, что когда возглавлял в 2015 году Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, то обращался к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ввести военное положение.

Тука отметил, что задержание Владимира Рубана не подтолкнет президента Украины к подобному шагу.

Отметим, в эфире "5 канала" все тот же Георгий Тука заявил, что не сомневается в том, что "Рубан – это пешка. Медийный персонаж – не более того. Вот просто созданное медийное лицо человека. А сам по себе этот человек ноль полный. Это как марионетка, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока длилась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные. И я имею определенные обоснованные надежды, что это лишь начало операции. Продолжение следует. И можно только представить, в каком состоянии находится все это кодло", – сказал Тука.

Напомним, глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Рубан был задержан на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину.